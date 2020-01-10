Россиянам рассказали, как пользоваться смартфонами без вреда для здоровья

Каждый из нас ежедневно пользуется смартфоном и даже не задумывается, какой вред для здоровья он может принести. Специалисты Роспотребнадзора дали советы, как минимизировать негативное влияние гаджета.

Например, стоит помнить, что долго держать смартфон у уха вредно для здоровья, поэтому разговор по телефону должен длиться не более двух минут. Кроме того, необходимо делать перерыв в 15 минут между звонками. Роспотребнадзор отмечает, что намного безопаснее писать сообщения.

Если поговорить необходимо, то следует держать мобильное устройство на расстоянии от уха. Брать телефон нужно за нижнюю часть и держать вертикально.

«Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив таким образом расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность, излучения воздействия на мозг, в четыре раза», — объясняют специалисты.

Носить гаджет лучше в сумке или рюкзаке, а вот класть его в карманы брюк или держать на груди не рекомендуется. Также не стоит оставлять его рядом с собой во время сна. Тем, кто носит очки с металлической оправой, советуют снимать их во время разговора, так как металл может увеличить электомагнитное поле.

Ранее врачи посоветовали родителям ограничивать детей в использовании планшетов или мобильных телефонов. По словам экспертов, гаджеты негативно влияют на восприятие, внимание и воображение.