Новый флагман от Samsung будет называться Galaxy S20. Утечка фото

В Сети появились фотографии следующего флагманского смартфона от компании Samsung. Благодаря утечке стало понятно его название и некоторые технические характеристики. Например, большой блок с камерами на задней панели.

Южнокорейская фирма готовит к выпуску Samsung Galaxy S20+5G. Задняя панель телефона будет оснащена четырьмя камерами. Пользователи получат плоский экран с тонкими лицевыми панелями.

Изображения Galaxy S20+ опубликовал на портале XDA Developers автор Макс Вайнбах. Он отметил, что снимки были получены из анонимного источника, а потому слегка отредактированы, чтобы нельзя было этот источник идентифицировать.

«Первое, что бросается в глаза, это панель с камерами. Мы видим всего четыре камеры, вспышку и нечто, похожее на дыру», — написал Вайнбах.

Он отметил, что на правом ребре аппарата будет традиционная качелька громкости и кнопка питания. Кнопка Bixby (голосовой ассистент компании Samsung) не предусмотрена.

Предполагается, что дисплей гаджета Infinity-O будет иметь меньший изгиб, чем раньше. По мнению Вайнбаха, производитель отказался от изогнутого стекла и предпочел 2,5D.

Данная утечка подтвердила появившиеся ранее слухи, что на смену Galaxy S10 придет не S11, а S20. Ранее на некоторых порталах появилась информация, линейка будет состоять из трех аппаратов: S20, S20+ и S20 Ultra. У второго будет чуть больший размер, чем у S20, а у третьего — более совершенная камера. Не исключен выпуск вариативных моделей. Пользователям предложат выбрать между 4G и 5G.

Предположительно, презентация Samsung Galaxy S20 состоится 11 февраля 2020 года.