Давление резко упало в модуле «Звезда» на МКС

Давление в переходной камере российского модуля «Звезда» на МКС, где фиксируют утечку воздуха, упало до 154 миллиметров ртутного столба. Об этом стало известно из переговоров экипажа с ЦУП, которые транслировались NASA.

Небольшую утечку воздуха на МКС впервые зафиксировали в 2019 году. Первую трещину обнаружили в промежуточном модуле «Звезда» в следующем году, а затем и вторую. Обе трещины заделали герметиком в марте 2021 года. Но после завершения ремонтно-восстановительных работ в ходе проверки выяснилось, что давление продолжает падать.

Весной в ходе активной фазы работ по устранению причин утечки космонавты сообщали о падении давления в камере модуля «Звезда» до 405 миллиметров ртутного столба.

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров накануне перешли на борт нового многоцелевого модуля «Наука», который 29 июля успешно пристыковался к МКС. После стыковки произошло незапланированное включение двигателей модуля, что объяснили сбоем программного обеспечения.

В NASA ранее заявили, что вместе с партнерами будут финансировать МКС до 2024 года.