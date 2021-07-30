Неудачи российской «Науки». Что не так с космическим модулем?

Незапланированное включение двигателей российского модуля «Наука» на МКС объяснили сбоем программного обеспечения. В настоящий момент экипажу станции не грозит опасность, а ситуация взята под контроль. По словам экспертов, такие случаи происходят редко, но на МКС к ним готовы.

Что произошло?

Российский модуль «Наука» состыковался с Международной космической станцией 29 июля. Спустя несколько часов на нем внепланово включились двигатели, из-за чего МКС развернулась на 45 градусов. Ситуацию удалось урегулировать благодаря служебному модулю «Звезда», а также грузовому кораблю «Прогресс МС-17» и модулю «Поиск».

Генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил ТАСС, что авария произошла из-за кратковременного сбоя программного обеспечения.

«Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», — объяснил он.

На данный момент МКС находится в штатной ориентации, а все системы работают в привычном режиме. Экипаж станции работает над выравниванием давления в «Науке». Из-за размера модуля на это понадобится много времени.

Ранее руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано заявил, что Роскосмос будет работать над выяснением причины произошедшего. Он также выразил надежду на плотное сотрудничество и обмен данными между двумя странами.

В целях безопасности был отложен запуск к МКС корабля Starliner. Теперь он пройдет не раньше 3 августа. Это даст время команде станции проверить работу модуля.

Российские космонавты также рассмотрят вариант временного перехода в американский сегмент МКС.

Внештатная ситуация

Ситуации, когда у состыкованных с МКС аппаратов внезапно включались двигатели, происходили и раньше, но их было мало.

«Определенно, такое не происходит регулярно. Я бы сказал, что это, может быть, третий или четвертый случай за более чем 20-летнюю историю существования [МКС]», — процитировал «Би-би-си" главу американской программы МКС Джоэла Монталбано.

По словам летчика-космонавта и Героя России Андрея Борисенко, пусть такие ситуации и происходят редко, к ним на МКС обычно бывают готовы. Подобные риски просчитываются еще на этапе проектирования станции.

«К сожалению, с техникой может произойти любой отказ, в том числе и такого рода», — отметил он.

Борисенко добавил, что произошедшее вряд ли можно назвать опасным случаем. Однако есть риск перерасхода топлива, чей запас ограничен. Еще могут быть проблемы из-за того, что было дополнительное воздействие на конструкцию, но все зависит от конфигурации двигателей.

Научный обозреватель Александр Галкин также отметил, что есть риск повреждения уплотнительного кольца на стыковочном узле.

«К нему в течении 20 лет пристыкован модуль „Пирс“, и что там произошло с системой уплотнения, пока неясно. Сейчас пристыковался новый блок. И возможно, там будет утечка воздуха. Пока об этом никто не говорит, но такое можно предположить», — сказал собеседник «360».

Модуль «Наука»

С 2010 года Россия не пополняла свой сегмент орбитальной станции. Модуль «Наука» стал первой российской новинкой на МКС после модуля «Рассвет». Благодаря «Науке» космонавты смогут проводить эксперименты в области космической биологии, технологий, физиологии, исследования Земли из космоса, а также материаловедения и физики космических лучей.

Модуль начали строить еще в 1995 году как дублер модуля «Заря», а сроки его запуска несколько раз сдвигались.

«Сначала он должен был полететь в космос в 2007 году, потом в 2017, но по итогу запустили его только сейчас», — рассказал Галкин.

Впрочем, проблемы были и перед самым запуском. В июле модуль вернули в монтажно-испытательный корпус из-за недоработок. Выяснилось, что при сборке забыли закрыть звездные датчики экранно-вакуумной теплоизоляцией, а в трубопроводах и топливных баках обнаружили засор.

Стоило ли отправлять на МКС столь многострадальный модуль? Борисенко считает, что да. У России нет более новой модели модуля, а это лучше, чем ничего.

Галкин же в свою очередь отметил, что для качественного результата нужно инвестировать гораздо больше денег в космос. Речь идет о самой мощной и сложной технике. На ней нельзя экономить.

«Если американская экономика в десять раз мощнее российской, то и вложения в космические исследования пропорциональны. За 70 копеек можно обруч сделать или палочку выстрогать, но компьютер за такие деньги не создать», — заявил он.

В заключении эксперт отметил, что космическая тема была брошена на произвол судьбы еще в конце 90-х. Интерес общества к этой сфере стал угасать, а потому и перспективы у нее видятся печальные.