NASA поделилось планами о будущем МКС

США и международные партнеры обязались финансировать МКС до 2024 года. Как сообщил «РИА Новости» представитель NASA Дэниел Хуот, будущее станции будет обсуждаться «заинтересованными лицами».

«NASA и наши международные партнеры взяли на себя обязательство финансирования по меньшей мере до 2024 года и будут работать со своими заинтересованными сторонами над возможностью будущих планов для МКС», — сказал представитель NASA.

Прошлая администрация США говорила о том, что они хотят прекратить финансировать МКС из бюджета после 2025 года. В Вашингтоне считали, что после этого срока станцию будут содержать частные компании. Согласованный срок работы МКС пока предусмотрен до 2024 года.

В июне в Санкт-Петербурге прошла Международная конференция по исследованию космоса GLEX-2021. На ней глава NASA Билл Нельсон заявил, что после 2030 года на замену МКС придет новая космическая станция, которая будет коммерческой. При этом Нельсон отметил, что поддерживает эксплуатацию МКС до 2030 года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что ждет в России Илона Маска. Он отметил, что сам не может поехать в США из-за санкций, а потому ждет Маска в гости. Рогозин добавил, что часто общается с Биллом Нельсоном и уже планирует принять его у себя в гостях.