Российский экипаж МКС перешел на модуль «Наука»

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров 30 июля в 20:47 открыли переходные люки Международной космической станции (МКС) и перешли на борт нового российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Он штатно пристыковался к МКС накануне.

Как сообщили в Роскосмосе, Новицкий и Дубров вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля. Сегодня они проведут контрольный осмотр отсеков, установят агрегат фильтра очистки атмосферы и возьмут пробу воздуха.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделенных герметичной переборкой с люком. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA (European Robotic Arm).

В модуле намечено провести 13 экспериментов по различным направлениям. Летные испытания «Науки» завершатся примерно через год.

Российский руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев сообщил, что внезапное включение двигателей модуля «Наука» вызвал кратковременный сбой ПО.