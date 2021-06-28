Число утечек данных компаний через фото и скриншоты экрана выросло в России

В России выросло число утечек корпоративных данных с помощью фотографий или скриншотов экранов компьютеров. Это произошло на фоне пандемии, когда многие работники перешли на удаленный формат работы.

Исследование, результаты которого оказались в распоряжении «Коммерсанта», выпустили компании «Крок» и Every Tag. Они посвятили его наиболее популярным каналам утечек корпоративных данных в финансовом, промышленном сегментах, ретейле и IT. Оказалось, что большинство информации, которую сливают в социальные сети, получают с помощью фотографирования экранов компьютера либо скриншотов. На такую утечку информации приходится около 35% от всех известных случаев.

На втором месте оказались мессенджеры, социальные сети и электронная почта. С помощью них в интернет попадает около 30% слитой информации. Физические копии документов делают около 13% инсайдеров.

«Крок» считает, что рост утечки с помощью фотографий произошел после перехода многих компаний на удаленную работу. Однако в компании Infosecurity a Softline Company отметили, что такой вид слива информации стал популярен благодаря активному внедрению средств защиты, которые препятствуют обычным способам передачи данных.

Сейчас нет защиты от подобной утечки, однако планируется разработать систему, когда фронтальная камера компьютера может анализировать, когда фотографируется экран. Но такой способ защиты легко обходится, если отключить веб-камеру или фотографировать незаметно.