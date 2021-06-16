Эксперт раскритиковал идею с созданием единой системы видеонаблюдения

Специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов обсудил с «Газетой.ru» возможность объединения всех камер видеонаблюдения в России в единую систему.

«Это грубое нарушение прав граждан России, прямо противоречащее ФЗ-152 „О персональных данных“, который прямо и недвусмысленно говорит о том, что любые базы персональных данных должны собираться только под конкретную задачу и уничтожаться, когда она будет выполнена», — обратил внимание собеседник издания.

По его мнению, подобный проект ухудшит уровень безопасности в стране, поскольку централизация камер видеонаблюдения повысит риск утечки персональных данных. Он добавил, что реализацией таких идей должны заниматься спецслужбы, а не правительство.

«То есть правительство — это недостаточный уровень ответственности. Это категорически недопустимо, это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул специалист.