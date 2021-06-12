Россиянам раскрыли способ спрятаться от мошенников в Сети

Электронная почта может стать ключом, который вскроет все пароли к вашим страницам в Сети. При этом, если злоумышленники не знают ее адрес, то им «некуда прицелиться». Поэтому данные о своей почте нужно уметь прятать.

«Практически везде есть кнопка „вспомнить пароль“. Если на нее нажать, то на почту придет специальное сообщение, с помощью которого пароль можно сменить», — сказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук в беседе с радио Sputnik.

Чтобы получить доступ к электронной почте пользователя, злоумышленникам сначала нужно узнать ее адрес, только после этого они начинают подбирать способы взлома. Например, они могут отправить фишинговое письмо, пояснил специалист. Если же у злоумышленников нет адреса, то им «некуда прицелиться».

«Если действительно нужна конфиденциальность, то для регистрации, например, в социальной сети нужно использовать адрес электронной почты, которая вообще нигде не была „засвечена“ и больше нигде не используется», — посоветовал Ющук.

От также предупредил, что не надо «светить» адрес и в банковских договорах, «учитывая, что утечки данных от банковского персонала, к сожалению, тоже случаются».

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