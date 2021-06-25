Как узнать, что ваши данные утекли в Сеть? Объяснил эксперт

PR-менеджер ESET в России Михаил Бочаров рассказал «Газете.ru», как проверить, не попали ли в Сеть учетные данные. Для этого существует ряд специальных сервисов.

Первый способ удобен для пользователей браузера Chrome. Нужно открыть страницу диспетчера паролей Google и перейти во вкладку проверки паролей. Если какие-то данные были украдены и находятся в открытом доступе, браузер покажет уведомление.

Также эксперт назвал такие сервисы проверки утечек, как monitor.firefox.com, dehashed.com, ghostproject.fr и breachalarm.com. Последний сервис также предлагает подписку стоимостью 30 долларов в год (около двух тысяч рублей), оформив которую, можно будет получить уведомление от сервиса в случае, если ваши данные будут скомпрометированы.

Бочаров предупредил, что существуют также мошеннические сайты, которые предлагают услуги по проверке утечек, но вместо этого сами воруют данные.

«Как правило, подобные фейковые сайты агрессивно рекламируют себя, призывая перейти по ссылке. Их названия могут быть очень похожи на адреса настоящих сервисов по проверке слитых данных, но всегда чем-то отличаются», — добавил эксперт.

Если ваши данные оказались в открытом доступе, необходимо сразу сменить пароль. Чтобы предотвратить утечки, лучше использовать разные электронные ящики и телефоны, а также пароли для регистрации на разных сайтах.