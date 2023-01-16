Спорт 16 января 2023, 13:49 Жена Костомарова заявила об отсутствии улучшений в состоянии мужа Фигуристка Домнина: в состоянии Романа Костомарова нет ни улучшений, ни ухудшений РИА «Новости»

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В состоянии знаменитого фигуриста Романа Костомарова по-прежнему нет улучшений. Об этом ТАСС сообщила его супруга, бронзовый призер ОИ 2010 года в танцах на льду Оксана Домнина.

«Ни ухудшений, ни улучшений в состоянии Ромы нет», — сказала она.

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Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. Ему 45 лет. Он попал в больницу 10 января. Спортсмена поместили в реанимацию.

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По неподтвержденной информации, его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке. СМИ сообщали и о проблемах с дыханием у фигуриста. Появлялись данные, что он находится на ИВЛ.

Такие подробности его близкие не подтверждали. Отец спортсмена также опроверг слухи о том, что сын усугубил свое состояние, потому что окунался в прорубь, хотя у него была температура.

Состояние Костомарова смогли стабилизировать 12 января. Но пока оно все еще остается тяжелым. Диагноз спортсмена не называют. Источник Telegram-канала Mash утверждал, что у олимпийского чемпиона выявили пневмонию.