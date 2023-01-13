Знаменитости 13 января 2023, 18:26 Жена опровергла ухудшение состояния фигуриста Костомарова Жена Костомарова Домнина: состояние фигуриста не ухудшалось РИА «Новости»

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Состояние Романа Костомарова не ухудшалось после госпитализации. Об этом в беседе с журналистами ТАСС сообщила супруга спортсмена Оксана Домнина.

«Ухудшений на данный момент нет», — описала она Домнина.

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По его словам, медики оценивают состояние фигуриста как стабильно тяжелое.

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Костомаров попал в больницу 10 января. Его сразу перевели в отделение реанимации. Позднее СМИ сообщили, что у фигуриста тяжелое состояние здоровья, и его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке. Кроме того, фигурист находится на искусственной вентиляции легких. Спортсмен немного оправился только к четвергу, 12 января. В этот день врачи сообщили, что состояние Костомарова по-прежнему тяжелое, но его удалось стабилизировать.

Роману Костомарову 45 лет, на Олимпиаде 2006 года в Турине он выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы дважды становились чемпионами мира, трижды — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.