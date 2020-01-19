«За год стал злее и увереннее». Как Макгрегору удалось отправить Серроне в нокаут за 40 секунд

Ирландский боец Конор Макгрегор за год с лишним, что у него не было соревнований, накопил злость, которая позволила ему ринуться в бой против Дональда Серроне. Такое мнение «360» высказал чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов.

«У Конора был застой больше года, но тем не менее это не дало никакого сбоя в его подготовке. Наверное, он стал более злым, так сказать. Он вышел более заряженным, и это принесло плоды победы. Серроне выглядел как-то устало, вяло», — отметил Семенов.

По словам спортсмена, сначала, когда бой только закончился, он решил, что это «подстава», поэтому несколько раз пересмотрел 40 секунд поединка в замедленном темпе.

«Видно, что когда Макгрегор ринулся на первых секундах, он разбил нос и предплечье, там было два удара. И он этим его потряс. И после этого был обмен какой-то, Серроне ударил ногой, Конор ответил и попал кончиком ноги, пальцами прямо щелкнул ему по нижней части головы. Это дало ощутимый результат. А потом добил его. Настолько это все молниеносно и выверено было. Конор молодец», — отметил Семенов.

Он также заявил, что за год передышки у Макгрегора прибавилось уверенности в себе.

Бой между ирландским бойцом Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне проходил вечером 18 января (утро 19-го по московскому времени). Поединок завершился нокаутом в исполнении Макгрегора на 40-й секунде первого раунда.