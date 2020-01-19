Макгрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд. Видео

Поединок проходил в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246. Бойцы вышли на ринг в Лас-Вегасе.

Исход поединка в пользу Макгрегора, в том числе нокаутом, предсказывали и букмекеры. Однако большинство в России были уверены, что бой продлится хотя бы два раунда. В итоге ирландец отправил соперника в нокаут, едва выйдя на ринг.

Для Макгрегора этот бой стал первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года.

На счету ирландского спортсмена 26 поединков в смешанных единоборствах. В них он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Впервые он стал чемпионом UFC в 2015 году.

Для Серроне этот поединок стал 51-м. Он добился победы в 36 боях, потерпел поражение 14 раз, один бой был признан несостоявшимся.