Серроне увезли в больницу после нокаута от Макгрегора

Американец Дональд Серроне угодил в больницу после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Сражение закончилось через 40 секунд мощным нокаутом от последнего.

Во время схватки Серроне пропустил несколько точных ударов от противника. В итоге Макгрегор «добил» своего оппонента и отправил его в нокаут. На глазу Серроне образовалась сильная гематома.

Для Конора Макгрегора этот бой стал первым за полтора года отдыха от UFC. Теперь, как анонсировал глава UFC Дана Уайт, ему нужно сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Уайт не без азарта отметил, что будет феерией, если дагестанскому спортсмену удастся снова уложить на лопатки ирландца — уже второй раз в своей карьере.