Нурмагомедов согласится на бой с Макгрегором за $100 млн

Хабиб Нурмагомедов готов драться с Конором Макгрегором за 100 миллионов долларов. На меньшее дагестанский боец не согласен.

Об этом в воскресенье, 19 января, рассказал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Абдулманап Нурмагомедов.

Он пояснил, что организовать бой с таким гонораром может президент UFC Дэйна Уайт — именно он заявил, что Хабиб должен провести реванш с ирландцем.

Нурмагомедов победил Макгрегора защитил титул чемпиона Ultimate Fighting Championship — UFC в 2018 году. 18 января 2020 года ирландский боец победил американца Дональда Серроне. Он нокаутировал его на 40-й секунде поединка.

Это сражение стало для Макгрегора триумфальным возвращением после перерыва в 1,5 года. Именно после этой победы Дэйна Уайт вспомнил про Нурмагомедова — президент UFC уверен, что реванш с ирландцем важен для карьеры и наследия российского спортсмена.