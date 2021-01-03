Упустили весь пьедестал. Российские лыжники столкнулись перед финишем в масс-старте на «Тур де Ски»

Российская «красная машина» Александр Большунов во время масс-старта в швейцарском Валь-Мюстаире сразу показал своим соперникам, что первое место будет его. Горячая борьба развернулась за второе и третье места. На них претендовали россияне Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин. Борьбу им навязал швейцарец Дарио Колонья.

За несколько метров до финиша в отрыв попытались уйти Евгений Белов и Алексей Червоткин, но на повороте Алексей наехал на Белова и они упали. Ивану Якимушкину, который ехал сзади, удалось объехать упавших, выехав за пределы трассы, и финишировать третьим. Вторым приехал Дарио Колонья.

Виновник столкновения Червоткин пришел к финишу седьмым, а Белов закончил гонку девятым. Однако Алексей позже получил три минуты штрафа, в результате чего опустился на 61-е место.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию изданию Sports.ru. Она считает, что виноват в столкновении Червоткин.

«На мой взгляд, вина за случившееся лежит на Алексее, у Жени же сзади глаз не было», — сказала она.

Елена Вяльбе отметила, что в воскресенье, 3 января, должны рассмотреть апелляцию тренера сборной по лыжным гонкам Юрия Бородавко на трехминутный штраф Червоткина.