    11 марта 2020, 01:35

    Россиянин впервые выиграл общий зачет лыжного Кубка мира. Ему помог коронавирус

    Кирилл Фролов

    Россиянин Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам. До этого подобное удавалось лишь лыжникам советской сборной.
    Россиянин впервые выиграл общий зачет лыжного Кубка мира. Ему помог коронавирус

    Большунов обеспечил себе первое место после того, как сборная Норвегии отказалась участвовать в заключительных этапах Кубка мира, которые пройдут в США и Канаде, сообщил телеканал NRK.

    РОссиянин лидирует, набрав 2221 очко. Следующие четыре строчки занимают норвежцы Йоханнес Клебо (1726 очков), Пол Голберг (1311), Симен Крюгер (1260) и Шур Рете (1257).

    Как отметили в комитете по лыжным гонкам Норвежской федерации лыжного спорта, представители сборной решили «отдать приоритет здоровью, а не достижениям» и снялись с последних гонок из-за риска заражения коронавирусом.

    До Большунова общий зачет Кубка мира удавалось выиграть лишь двум отечественным спортсменам. Александр Завьялов сделал это в сезонах 1980/81 и 1982/83. После этого в сезоне 1990/91 в общем зачете победил Владимир Смирнов, который после распада СССР выступал за Казахстан.

    Заключительные этапы Кубка мира пройдут в Квебеке (с 14 по 15 марта), американском Миннеаполисе (17 марта) и канадском Кэнморе (20-22 марта).