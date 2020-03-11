Россиянин впервые выиграл общий зачет лыжного Кубка мира. Ему помог коронавирус

Россиянин Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам. До этого подобное удавалось лишь лыжникам советской сборной.

Большунов обеспечил себе первое место после того, как сборная Норвегии отказалась участвовать в заключительных этапах Кубка мира, которые пройдут в США и Канаде, сообщил телеканал NRK.

РОссиянин лидирует, набрав 2221 очко. Следующие четыре строчки занимают норвежцы Йоханнес Клебо (1726 очков), Пол Голберг (1311), Симен Крюгер (1260) и Шур Рете (1257).

Как отметили в комитете по лыжным гонкам Норвежской федерации лыжного спорта, представители сборной решили «отдать приоритет здоровью, а не достижениям» и снялись с последних гонок из-за риска заражения коронавирусом.

До Большунова общий зачет Кубка мира удавалось выиграть лишь двум отечественным спортсменам. Александр Завьялов сделал это в сезонах 1980/81 и 1982/83. После этого в сезоне 1990/91 в общем зачете победил Владимир Смирнов, который после распада СССР выступал за Казахстан.

Заключительные этапы Кубка мира пройдут в Квебеке (с 14 по 15 марта), американском Миннеаполисе (17 марта) и канадском Кэнморе (20-22 марта).