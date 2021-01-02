Лыжник Червоткин оштрафован за столкновение в масс-старте на «Тур де Ски»

Жюри многодневной гонки «Тур де Ски» в Швейцарии наказало российского лыжника Алексея Червоткина за столкновение с соотечественником Евгением Беловым в гонке с общим стартом на этапе соревнований.

Как сообщил ТАСС тренер сборной России Маркус Крамер, к итоговому времени Червоткина добавили три минуты, и он опустился с седьмого на 61-е место в турнирной таблице.

С помощью просмотра видеоповтора инцидента жюри пришло к выводу, что вина за столкновение лежит на Червоткине.

«Для жюри было очевидно, что вина лежит на Червоткине, потому что во время спуска он преградил путь Белову. В итоге он был оштрафован на три минуты. Да, за такое должны были последовать санкции, но принятое решение я считаю чрезмерным», — заявил Крамер.

Белов и Червоткин занимали второе и третье место в гонке соответственно. После столкновения они начали выяснять отношения прямо на трассе. В итоге Червоткин финишировал седьмым, Белом — девятым.

Тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил агентству, что Федерация лыжных гонок России уже оспорила наказание Алексея Червоткина.

«Я не оправдываю ни одного, ни другого спортсмена, они оба в равной степени виноваты в случившемся, но вынесенное наказание не соответствует степени содеянного. Адекватным наказанием были бы желтые карточки обоим спортсменам», — добавил он.