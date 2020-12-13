Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Давосе. Медали получили Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев.

Первое место удалось занять Александру Большунову. Он первым преодолел 15 километров свободным стилем в гонке с раздельным стартом. К финишу спортсмен пришел с результатом 32 минуты 46,4 секунды, пишет РИА «Новости».

На втором месте оказался Андрей Мельниченко с отставанием в 32,2 секунды. Бронзовую медаль взял Артем Мальцев. Его отставание составило 39,5 секунды. Еще одному россиянину удалось финишировать четвертым. Иван Якимушкин приехал с отставанием в 46,1 секунды.

В декабрьских этапах Кубка мира не участвуют спортсмены из Норвегии, Финляндии и Швеции. Сборные этих стран отказались отправлять своих лыжников из-за ситуации с распространением коронавируса.

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам должен был пройти в норвежском Лиллехаммере с 4 по 6 декабря. Но соревнования перенесли в швейцарский Давос. Лыжники начали сражаться за первое место 12 декабря.