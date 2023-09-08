Спорт 08 сентября 2023, 16:05 Уголовное дело возбудили против поцеловавшего футболистку Рубиалеса Reuters: прокуратура Испании инициировала уголовное дело против Рубиалеса РИА «Новости»

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Испанская прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела против президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, которого временно отстранили от должности после поцелуя футболистки Хеннифер Эрмосо. Об этом сообщило агентство Reuters.

Эрмосо обратилась в прокуратуру с заявлением на Рубиалеса. По данным испанского издания Relevo, президенту RFEF предъявили обвинение в сексуальном насилии в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Испании. Если футбольного функционера признают виновным, он может отправиться в тюрьму на срок от одного до четырех лет.

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Рубиалес схватил Эрмосо за голову и поцеловал ее в губы 20 августа во время награждения победительниц женского чемпионата мира, напомнили «Известия». Журналисты и болельщики посчитали поступок президента RFEF чрезмерным.

Глава Королевской испанской футбольной федерации извинился за свои действия и заявил, что совершил ошибку. Из-за скандала вокруг сына мать Рубиалеса объявила бессрочную голодовку.