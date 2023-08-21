21 августа 2023, 17:54
Глава испанской федерации извинился за поцелуй футболистки
Глава испанской федерации Рубиалес извинился за поцелуй футболистки сборной
Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес официально извинился за поведение во время празднования победы национальной команды на женском чемпионате мира. Об этом написало издание Marca.
Функционер участвовал в награждении футболисток сборной Испании. В момент поздравления спортсменки Дженни Эрмосо президент федерации вышел за рамки традиционных рукопожатий и объятий: он схватил ее за голову и страстно поцеловал в губы. Скандальное поведение Рубиалеса раскритиковали многие журналисты и болельщики.
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«Я совершил ошибку. Должен это признать. Я сделал это без злого умысла и на эмоциях. Там, на поле, это выглядело вполне естественно, но взгляды со стороны вызвали скандал», — признал Рубиалес.
Он добавил, что извлечет урок и впредь будет вести себя более сдержанно.
Футболистка Эрмосо, у которой не было возможности уклониться от поцелуя главы федерации, не осталась в стороне. Она заявила, что Рубиалес плохо целуется, писало РИА «Новости». Случай вызвал много шуток, в том числе о свадьбе Эрмосо и Рубиалеса.
Луис Рубиалес — испанский футболист, выступавший на позиции защитника. В марте 2010 года уже вышедшего на пенсию Рубиалеса избрали президентом Ассоциации испанских футболистов, а в мае 2018 года он возглавил Королевскую футбольную федерацию Испании.
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