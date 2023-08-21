Мир 21 августа 2023, 17:54 Глава испанской федерации извинился за поцелуй футболистки Глава испанской федерации Рубиалес извинился за поцелуй футболистки сборной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес официально извинился за поведение во время празднования победы национальной команды на женском чемпионате мира. Об этом написало издание Marca.

Функционер участвовал в награждении футболисток сборной Испании. В момент поздравления спортсменки Дженни Эрмосо президент федерации вышел за рамки традиционных рукопожатий и объятий: он схватил ее за голову и страстно поцеловал в губы. Скандальное поведение Рубиалеса раскритиковали многие журналисты и болельщики.

Реклама

«Я совершил ошибку. Должен это признать. Я сделал это без злого умысла и на эмоциях. Там, на поле, это выглядело вполне естественно, но взгляды со стороны вызвали скандал», — признал Рубиалес.

Он добавил, что извлечет урок и впредь будет вести себя более сдержанно.

Футболистка Эрмосо, у которой не было возможности уклониться от поцелуя главы федерации, не осталась в стороне. Она заявила, что Рубиалес плохо целуется, писало РИА «Новости». Случай вызвал много шуток, в том числе о свадьбе Эрмосо и Рубиалеса.

Луис Рубиалес — испанский футболист, выступавший на позиции защитника. В марте 2010 года уже вышедшего на пенсию Рубиалеса избрали президентом Ассоциации испанских футболистов, а в мае 2018 года он возглавил Королевскую футбольную федерацию Испании.