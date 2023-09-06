Мир 06 сентября 2023, 21:56 Футболистка Эрмосо пожаловалась в прокуратуру на Рубиалеса из-за поцелуя Mundo Deportivo: футболистка заявила в прокуратуру на главу RFEF Рубиалеса Скриншот видео Youtube

Читать 360tv в

Футболистка женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала заявление в прокуратуру на главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Причиной стал поцелуй без согласия спортсменки, сообщило издание Mundo Deportivo.

Прокуратура начала расследование еще 28 августа. Но для уголовного преследования Рубиалеса требовалось заявление футболистки. В ведомстве сообщили, что спортсменка дала показания 5 сентября, ее жалобу рассмотрят «как можно скорее».

Реклама

В ходе церемонии награждения победительниц чемпионата мира Рубиалес обнял Эрмосо и поцеловал ее в губы. Болельщики и журналисты называли действия главы RFEF чрезмерными. Он извинился за свое поведение, но федерация созвала внеочередную ассамблею. На мероприятии Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов отстаивать свою позицию в суде.

Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил главу RFEF от связанной с футболом деятельности. Согласно Уголовному кодексу Испании, за действие, нарушающее сексуальную свободу другого человека без его согласия, грозит наказание в виде заключения на срок от года до четырех лет.