Спорт 28 августа 2023, 16:00 Мать президента RFEF объявила голодовку из-за порицания сына за поцелуй с футболисткой Мать президента RFEF Рубиалеса объявила голодовку из-за скандала с поцелуем Скриншот видео

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Мать президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса Анхелес Бехар объявила бессрочную голодовку. Так она решила выразить протест против нападок в адрес сына, сообщило EFE.

По данным издания, Бехар закрылась вместе с сестрой в церкви в городе Мотриль. Помимо этого, мать Рубиалеса призвала футболистку Дженнифер Эрмосо сказать правду о публичном поцелуе с ее сыном.

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По мнению Бехар, это произошло по обоюдному согласию. На фоне этого женщина не может понять общественного порицания в адрес Рубиалеса. По ее словам, он никому не способен причинить вред.

Рубиалес обнял и поцеловал Эрмосо в губы во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии. Его действия сочли чрезмерными.

После президент RFEF извинился за этот поступок, но федерация созвала внеочередную ассамблею. Рубиалес принял участие в заседании и подчеркнул, что подавать в отставку не намерен.

В субботу, 27 августа, дисциплинарный комитет FIFA временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом.

Эрмосо после поцелуя только отшучивалась, отвечая на вопросы журналистов. Однако затем ее заявление появилось в деле, которое завела против Рубиалеса прокуратура Мадрида.