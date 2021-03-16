Тренер МХК поделился воспоминаниями о погибшем хоккеисте «Динамо»

Тренер МХК Кирилл Алексеев прокомментировал смерть хоккеиста Тимура Файзутдинова. Об этом сообщил Life.

Он рассказал, что спортсмен был капитаном команды, и это было вполне оправданно.

«Капитаном команды людей просто так не назначают. Он был самоотверженным лидером, всегда горел за команду, ни в одном эпизоде никогда не хотел уступать», — поделился Алексеев.

Файзутдинова экстренно госпитализировали в больницу Ярославля после удара шайбой по голове во время матча с «Локомотивом». Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Последние дни спортсмен провел в реанимации. 16 марта он скончался. МХЛ выразила соболезнования по этому поводу всем близким людям Тимура.

«Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке», — говорится на сайте «Динамо».

Бывший одноклубник погибшего Стефан Гаранин рассказал, что Файзутдинов был сильным, добрым и понимающим парнем. Он всегда улыбался и вел себя дружелюбно.