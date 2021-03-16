Молодой хоккеист «Динамо» умер из-за удара шайбой

Защитник петербургского МХК «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался от последствий травмы, полученной в матче. Он находился в реанимации после того, как шайба попала ему в голову.

МХЛ выразила соболезнования родным и близким хоккеиста.

«Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке», — говорится на сайте Молодежной хоккейной лиги «Динамо».

Спортсмен попал в реанимацию после того, как 12 марта на 1/8 финала плей-офф МХЛ во время матча с «Локомотивом» шайба попала ему в голову. На видеокадрах со встречи видно, как 19-летний хоккеист схватился за голову, а потом упал на лед.

Файзутдинова экстренно госпитализировали в больницу Ярославля. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Последние дни он провел в реанимации.

В этом сезоне Тимур участвовал в более чем 50 матчах регулярного чемпионата МХЛ. Он сделал семь результативных передач. Файзутдинов сыграл две встречи в плей-офф.