Хоккеист «Динамо» попал в реанимацию после матча

Хоккеист «Динамо» Тимур Файзутдинов попал в реанимацию после матча с «Локомотивом» на 1/8 финала плей-офф МХЛ. Во время игры в него прилетела шайба.

Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу клуба. Сейчас за жизнь спортсмена борются врачи Ярославля. В пресс-службе Файзутдинову выразили поддержку и пожелали выздоровления.

«Мы с тобой, Фаза!» — говорится в сообщении.

Ранее умер главный тренер команды Молодежной хоккейной лиги «Красная Армия» Александр Левицкий. Ему было 56 лет. По предварительным данным, причина его смерти — инсульт.

С 2006 года Левицкий был тренером ЦСКА. Команда под его руководством трижды занимала первое место на чемпионате России. «Красную весну» он тренировал последние полтора года. Об этом сообщило ИА Nation News.

Также легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки сообщил о смерти своего отца Уолтера. Спортсмен поделился в своем аккаунте в Twitter, что благодаря отцу он влюбился в хоккей. Об этом сообщила «Газета.ru».