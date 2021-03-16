«Много воспоминаний»: экс-одноклубник рассказал о знакомстве с погибшим хоккеистом «Динамо»

Умерший от травмы защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов был сильным, добрым и понимающим парнем. Он всегда улыбался и вел себя дружелюбно. Об этом «360» рассказал бывший одноклубник погибшего Стефан Гаранин.

«Взяли его в команду, тогда сразу заметил, что он очень крепкий, высокий, улыбчивый и сразу со всеми подружился. По своим причинам [я] ушел из „Динамо“, но мы были всегда на связи, много воспоминаний с ним. Очень сейчас трудно что-то говорить, но был он очень классным, сильным, добрым, понимающим парнем», — поделился собеседник своими воспоминаниями о Файзутдинове.

Он добавил, что ушел из жизни лучший спортсмен и его смерть — это большая утрата.

Поклонники команды тоже ценили спортсмена. Болельщик «Динамо» Константин Спирев заявил, что Файзутдинов был хоккеистом с характером и всегда был готов постоять за команду.

«Чего у него не отнять было, так это характера. Всегда был готов постоять за себя, за всю команду. Капитаном он в этом сезоне абсолютно по делу был. <…> Своей преданностью, своей самоотдачей, своим характером он заслужил нашивку», — рассказал Спирев.

Фанаты оставили сотни соболезнований под постом о гибели молодого спортсмена в группе «Динамо» во «ВКонтакте». Об умершем Файзутдинове скорбят в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Новокузнецке и других городах России.

12 марта хоккеист во время матча получил серьезную травму — шайба попала ему в голову. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось.