Эксклюзив 29 декабря 2022, 23:37 «Трагичный день для всех фанатов футбола». Лисовой назвал Пеле выходцем из трущоб, который прославил Бразилию Комментатор Лисовой: Бразилия была аутсайдером, но Пеле сделал ее великой YouTube

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Легенда мирового футбола, трехкратный чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту, он же Пеле, скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. День, когда не стало футболиста, стал траурным для миллионов фанатов, заявил «360» спортивный обозреватель, футбольный комментатор Максим Лисовой.

В конце ноября Пеле госпитализировали с отеком тела и сердечной недостаточностью. У футболиста было спутанное сознание и отрицательная динамика развития онкологического заболевания. Позднее ему стало хуже, поскольку организм уже не реагировал на химиотерапию. Предчувствуя скорую смерть, Пеле попрощался со своими близкими.

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Гений Пеле нельзя переоценить

Пеле для мирового футбола — имя нарицательное. Все знают, кто он такой, заявил комментатор Лисовой. По его словам, футболист — единственный в истории трехкратный чемпион мира.

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«Его легенда останется с миром футбола навсегда. К величайшему сожалению, болезнь победила Пеле. Он долго с ней боролся. Этот день очень печальный, трагичный для всех фанатов футбола», — подчеркнул собеседник.

Он был выдающимся игроком, одним из самых сильных форвардов. Пеле неоднократно ставил рекорды по результативности на уровне клубов, за которые играл, и на уровне сборной Бразилии, отметил Лисовой.

Успехи Пеле были успехами Бразилии

«Он был светочем в своей родной стране. Во времена расцвета Пеле Бразилия была аутсайдером. Успехи Пеле — выходца из трущоб — воспринимались как успехи Бразилии. Они вдохновляли его фанатов. Пеле — человек, который, будучи невероятно популярным, никогда не был замечен в скандалах, грязных делах. Это был улыбчивый, добрый человек. Пеле многое сделал для бразильцев. Он — настоящее явление, олицетворение Бразилии», — подытожил комментатор.

Ранее бывший советский голкипер Анзор Кавазашвили, лично знавший Пеле, назвал его смерть величайшей потерей.