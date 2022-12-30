Эксклюзив 30 декабря 2022, 00:16 «Выше нет никого». Пеле назвали Богом для Бразилии Тележурналист Твалтвадзе: Пеле был богом для Бразилии и настоящей легендой

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Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) — гений и легенда футбола. Видеть его игру было настоящим счастьем. Именно с ним ассоциируют Бразилию. Такое мнение в беседе с «360» выразил российский тележурналист, продюсер, спортивный комментатор телеканалов ВГТРК («Россия 1» и «Россия 2») Григорий Твалтвадзе.

Гений и легенда футбола

Твалтвадзе назвал смерть Пеле ужасным событием, несмотря на то, что его кончина была делом времени.

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«Пеле — легенда, потому что легенда. Потому что по-другому единственного трехкратного чемпиона мира не назвать», — высказался тележурналист.

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Твалтвадзе отметил, что помнит игру Пеле на двух чемпионатах мира — в 1966-м и 1970-м годах. По его словам, на мундиале в 66-м футболиста «били беспощадно».

«На всю планету были кадры, как его на руках выносили, как ему делали уколы, но он возвращался на поле. В 70-м это был, наверно, не расцвет, а вершина, если хотите, футбола в исполнении Пеле. Ну гений был, что там говорить. Знаете, когда кто-то утверждает, кто круче там: Месси, Марадона, Роналду… Все равно выше Пеле нет никого, это однозначно. Ну для меня, по крайней мере, для человека, который видел и одного, и второго, и третьего, и четвертого», — сказал комментатор.

Он вспомнил про аргентинского и испанского футболиста, нападающего Альфредо Ди Стефано. Твалтвадзе пояснил, что не видел его игру, но слышал о нем много хорошего.

«Говорят, что и он был величайшим, но мне сложно судить. Я видел Пеле. Это было счастье — счастье видеть его футбол», — признался он.

Визитная карточка Бразилии

Комментатор заверил, что лучшего футболиста отыскать очень сложно. Он напомнил, что Пеле был и является единственным в истории трехкратным чемпионом мира.

«В 17 лет совершивший какой-то революционный всплеск, давший развитие, красоту футболу, исполнению, индивидуальному мастерству. Пониманию игры, превращению игры в искусство, если хотите. Это вот был он — Эдсон Арантис ду Насименту. <…> Личность, конечно, была выдающаяся, что говорить», — подчеркнул Твалтвадзе.

Он напомнил, что некоторые корили Пеле за то, что он не присутствовал на похоронах своего коллеги — бразильского футболиста Гарринча. Но когда человек уходит из жизни, эти разговоры и рассуждения должны отходить на второй план. Твалтвадзе отметил, что Гарринчи в свое время назвали радостью народа, тогда как Пеле — просто гордость Бразилии.

«Это была визитная карточка Бразилии. Кто-то скажет, что это Христос, который стоит над Рио. Богом для Бразилии был Пеле, ну я так считаю. Может быть, я не прав, но… Да, это был человек, с которым Бразилию ассоциировали. <…> Если брать личности, нет в Бразилии никого больше. Это мы такая богатая страна, в которой много выдающихся личностей. И, может быть, есть свои Пеле в литературе, в музыке. Но не в футболе», — заключил тележурналист.

Трехкратный чемпион мира по футболу умер 29 декабря. Он не смог победить онкологию. Причиной смерти легенды стал «отказ различных органов вследствие прогрессирующего рака». Дочь Пеле в соцсетях поблагодарила отца за все. «360» собрал важные моменты жизни футболиста с его неповторимыми достижениями и борьбой с тяжелым заболеванием.