Спорт 07 февраля 2024, 19:12 «Только в сердцах болельщиков». Роднина отказалась считать Валиеву олимпийской чемпионкой Депутат Роднина: фигуристку Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой РИА «Новости»

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Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о статусе дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова привело издание Sport24.

Фигуристы сборной Соединенных Штатов, которые получат золотые медали олимпийского командного турнира Пекина — 2022, смотрят на них как на честно завоеванные награды, отметила Роднина. Парламентарий заявила, что 17-летнюю спортсменку нельзя считать олимпийской чемпионкой после дисквалификации за допинг.

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«Если только в сердцах болельщиков», — подчеркнула депутат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых требований. В крови спортсменки обнаружили запрещенное вещество.

Французская юридическая фирма Pinna Legal намерена подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу фигуристки. Олимпийский комитет России тоже планирует оспорить решение Международного союза конькобежцев.