Спорт 03 февраля 2024, 20:35 Дисквалификацию Валиевой решили оспорить в Федеральном суде Швейцарии РИА «Новости»: фирма Pinna Legal обжалует решение CAS по Камиле Валиевой РИА «Новости»

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Французская юридическая фирма Pinna Legal может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом РИА «Новости» сообщил основатель компании Андреа Пинна.

«Моя юридическая фирма представляет интересы Камилы Валиевой. <…> Команда юристов изучает мотивировочное решение CAS, прежде чем принять решение о дальнейших действиях, среди которых оспаривание вердикта в Федеральном суде Швейцарии», — сказал он.

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Коллегия Спортивного арбитражного суда признала Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировала на четыре года. Также союз решил оставить россиянку без наград.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года в Пекине и четвертого места женских одиночных соревнований зимних Олимпийских игр того же года.

Олимпийский комитет России тоже сообщил о планах оспорить решение Международного союза конькобежцев по Камиле Валиевой.