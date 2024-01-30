30 января 2024, 14:02
Олимпийский комитет России обжалует лишение Валиевой наград 2022 года
ОКР обжалует в CAS решение ISU о лишении Камилы Валиевой наград
Дисквалификация отдельно взятого спортсмена не должна стать поводом для пересмотра результатов командных соревнований, поэтому Россия оспорит решение Международного союза конькобежцев по фигуристке Камиле Валиевой. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России.
Национальный комитет объявил, что непременно обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) и обжалует решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
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«Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции. <…> Наша правовая позиция основана в том числе на имеющихся прецедентах в практике CAS», — заявила пресс-служба.
ОКР указал на несоответствие последнего решения ISU его же правилам. Российская сторона напомнила, что ограничения в адрес одного спортсмена не могли стать поводом для пересмотра результатов командного турнира.
CAS признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года. ISU пересмотрел результаты командных соревнований Олимпиады-2022 — первое место заняли США, второе Япония и третье — Россия. В одиночном турнире спортсменку лишили четвертого места. На чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года победительницей среди женщин объявили Анну Щербакову.
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