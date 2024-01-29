Эксклюзив 29 января 2024, 18:25 Отстранение фигуристки Валиевой на четыре года сочли чрезмерным Юрист по спортивному праву Алексеев назвал нарушением решение CAS по Валиевой РИА «Новости»

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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой противоречит требованиям Всемирного антидопингового кодекса. Об этом «360» заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Виктор Алексеев.

Он напомнил, что Валиевой было 15 лет, когда в ее допинг-пробе нашли мизерную концентрацию триметазидина. То есть спортсменка считалась несовершеннолетней, а значит, подпадающей под понятие защищенного лица.

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Максимальное наказание во Всемирном антидопинговом кодексе для таких нарушителей составляет всего два года. Таким образом, CAS нарушил норму закона.

«Я считаю, что это решение политическое в силу травли российского спорта. Оно необоснованно, противоречит Всемирному антидопинговому кодексу и может быть обжаловано в течение 30 дней в Федеральном суде Швейцарии, а затем и в Европейском суде по правам человека по статьям о дискриминации и праве на справедливое судебное разбирательство», — заявил Алексеев.

Юрист добавил, что процесс станет долгим и сложным, но на такой шаг необходимо пойти.

Триметазидин в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли в декабре 2021 года. Тогда спортсменку лишили золотой медали чемпионата России и отстранили от участия в соревнованиях. Фигуристка обжаловала решение, чем вызвала недовольство международных спортивных и надзорных организаций.

Они подали жалобу в CAS с требованием отстранить россиянку от всех спортивных состязаний.

Во время рассмотрения Валиева приняла участие в Олимпийских играх в Пекине, где заняла четвертое место из-за падений во время выполнения программы. Но ее участие в командном турнире принесло сборной России золотую медаль. Судьбу этой награды решит Международный союз конькобежцев.