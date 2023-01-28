Спорт 28 января 2023, 22:08 Украина захотела бойкотировать Олимпийские игры, если на них допустят Россию НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпиады-2024 года в Париже при допуске России РИА «Новости»

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Генассамблея Национального олимпийского комитета Украины на следующей неделе рассмотрит возможность бойкотировать Олимпийские игры в 2024 года в Париже. Об этом сообщил в своем Telegram-канале олимпийский чемпион, депутат Верховной рады Жан Беленюк.

Идея бойкота у украинских чиновников созрела на фоне новостей о возможном допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям.

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«Явно все идет к тому, что их вернут. Так что это событие будет иметь серьезные последствия», — написал Беленюк.

Ранее МОК сообщил, что рассмотрит возможность участия российских спортсменов в международных состязаниях, но лишь под нейтральным флагом. Активно поддерживающих спецоперацию на Украине спортсменов не допустят — это второе условие МОК.

В Кремле назвали инициативу политической, что противоречит принципам и идеям олимпийской истории.

Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа будущего года.