28 января 2023, 22:08
Украина захотела бойкотировать Олимпийские игры, если на них допустят Россию
НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпиады-2024 года в Париже при допуске России
Генассамблея Национального олимпийского комитета Украины на следующей неделе рассмотрит возможность бойкотировать Олимпийские игры в 2024 года в Париже. Об этом сообщил в своем Telegram-канале олимпийский чемпион, депутат Верховной рады Жан Беленюк.
Идея бойкота у украинских чиновников созрела на фоне новостей о возможном допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям.
Реклама
«Явно все идет к тому, что их вернут. Так что это событие будет иметь серьезные последствия», — написал Беленюк.
Ранее МОК сообщил, что рассмотрит возможность участия российских спортсменов в международных состязаниях, но лишь под нейтральным флагом. Активно поддерживающих спецоперацию на Украине спортсменов не допустят — это второе условие МОК.
В Кремле назвали инициативу политической, что противоречит принципам и идеям олимпийской истории.
Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа будущего года.
Спортсмены
Украина
Международный олимпийский комитет
Реклама
Реклама