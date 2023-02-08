Спорт 08 февраля 2023, 02:57 Скандинавия выступила против участия россиян в международных соревнованиях Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили против допуска россиян к турнирам

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Олимпийские комитеты ряда скандинавских стран призвали не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Об этом сообщается сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета Швеции, также выступившей против.

Кроме Швеции, под заявлением подписались комитеты Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, Гренландии, а также Фарерских и Аландских островов. В нем они объяснили свою позицию тем, что конфликт между Россией и Украиной продолжается.

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«Ситуация на Украине не поменялась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции не открывать для спортсменов и официальных лиц Российской Федерации и Белоруссии участие в международных спортивных соревнованиях», — говорится в заявлении.

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Призыв направили в Международный и Европейские олимпийские комитеты, а также в паралимпийские комитеты.

Ранее МОК сообщил, что готов рассмотреть возможность участия российских спортсменов в международных состязаниях, но лишь под нейтральным флагом. В ответ на это Украина заявила, что будет бойкотировать Олимпиаду в Париже, если на ней будут россияне. Эту позицию поддержали в некоторых странах Балтии.