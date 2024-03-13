Спорт 13 марта 2024, 17:11 «Спартак» сделал заявление о сроках возвращения Промеса в Россию «Спартак»: задержанный в Дубае Промес пока не может вернуться в Россию РИА «Новости»

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Футболист «Спартака» Квинси Промес пока не может вернуться в Россию в связи с рассмотрением обстоятельств совершенного им правонарушения в ОАЭ. Этот процесс может занять еще некоторое время, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

«Рассмотрение обстоятельств <…> может занять еще некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», — указали представители «Спартака».

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Промеса задержали 29 февраля за местное правонарушение в международном аэропорту Аль-Мактум. После его доставили в полицейский участок в Дубае. Источник РИА «Новости» отмечал, что суд над спортсменом может пройти в закрытом режиме.

В феврале в Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. В прокуратуре Амстердама сообщали о том, что футболист объявлен в международный розыск.

Сторона защиты обжаловала приговор. Но дату рассмотрения заявления в Апелляционном суде Амстердама пока не определили.

Помимо этого, летом 2023-го суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападении на кузена с отягчающими обстоятельствами. Это решение Промес тоже обжаловал.

Ссора футболиста с его двоюродным братом произошла в июле 2020 года. СМИ сообщали о том, что конфликт между ними вспыхнул на вечеринке, и Промес якобы ударил родственника ножом.