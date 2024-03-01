Спорт 01 марта 2024, 16:14 Футболиста Промеса арестовали за побег с места аварии в ОАЭ Baza: футболиста Промеса задержали за побег с места аварии в ОАЭ во время сборов Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

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Футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали за неоплаченные штрафы и побег с места аварии в ОАЭ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы статьи уточнили, что между Нидерландами и ОАЭ сейчас действует соглашение об экстрадиции. По словам пресс-секретаря прокуратуры Амстердама, Квинси Промеса объявили в международный розыск.

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По данным Telegram-канала Shot, спортсмена могут посадить на три года в тюрьму в ОАЭ за то, что он скрылся с места аварии. Суд по делу футболиста должен состояться 4 марта. Ему также грозит экстрадиция в Нидерланды.

На территории Эмиратов футболист был на сборах «Спартака». Команда собиралась обратно в Россию. Однако на борт сели все, кроме Промеса. Сейчас с ним находятся два сотрудника команды.

В середине февраля спортсмена обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Защита футболиста подала апелляцию. Позже его объявили в международный розыск от Интерпола.

Ранее адвокат Александр Добровинский рассказал в беседе с «360», что Россия не будет вмешиваться в историю с задержанием футболиста.