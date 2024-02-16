Спорт 16 февраля 2024, 14:26 Футболиста «Спартака» объявили в международный розыск Форварда «Спартака» Промеса объявили в международный розыск РИА «Новости»

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Осужденного судом в Нидерландах нападающего «Спартака» Квинси Промеса объявили в международный розыск. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

По его словам, нидерландское правосудие пока что не смогло добиться экстрадиции спортсмена из России.

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«Осужденного Промеса объявили в международный розыск. Прокуратура приняла меры к его доставке в Нидерланды, но к экстрадиции пока что это не привело», — сказал Ваттимена.

Представитель прокуратуры отметил, что зависят в этом вопросе от третьих стран, поэтому не могут повлиять на экстрадицию Промеса.

В среду, 14 февраля, суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде свыше тонны кокаина. Прокуратура на заседании настаивала, что процессом по перевозке наркотика руководил лично Промес при поддержке своего родственника.

В настоящее время Промес находится на сборе «Спартака» в ОАЭ. Он выступает за московский клуб с 2021 года.