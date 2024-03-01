Мир 01 марта 2024, 19:01 Прокуратура Нидерландов назвала причину задержания Промеса в ОАЭ Прокуратура Нидерландов: Квинси Промеса задержали за правонарушение в ОАЭ РИА «Новости»

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Футболиста «Спартака» Квинси Промеса задержали в ОАЭ за «местное правонарушение». Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Туша Эссед.

«Мы выяснили от нашего местного представителя, что Промеса задержали за местное правонарушение, а не за дело в Нидерландах», — заявила Эссед.

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На вопрос о возможной экстрадиции футболиста в Нидерланды, она ответила, что пока не может дать комментарий об этом.

Квинси Промес находился на территории Эмиратов на сборах «Спартака». Команда собиралась вылететь в Санкт-Петербург из дубайского аэропорта Аль-Мактум, однако на борт не пустили Промеса.

По данным Telegram-канала Shot, спортсмен может оказаться в тюрьме в ОАЭ за то, что скрылся с места аварии. Суд по делу Промеса должен состояться 4 марта. Также ему грозит экстрадиция в Нидерланды.

В середине февраля спортсмена обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в Нидерландах. Он заочно получил шесть лет тюрьмы.