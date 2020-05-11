Смолов вышел на тренировку в составе «Сельты»
На сайте клуба говорится, что игроки заняли три поля, где занимались физическими упражнениями, а после тренировались с мячом. Футболисты, тренеры и другие сотрудники спортивного городка соблюдали все необходимые требования местных органов здравоохранения.
Федор Смолов без предупреждения уехал из «Сельты» после объявленного перерыва в чемпионате Испании из-за коронавируса. Свое поведение футболист объяснил тем, что в ситуации с закрытыми границами ему было необходимо находиться рядом с семьей. При этом он подчеркнул, что предупредил клуб о своем отъезде и пообещал вернуться в Испанию после того, как ситуация улучшится.
В испанских СМИ прогнозировали, что к Смолову могут применить санкции за нарушение самоизоляции.
Действия российского футболиста раскритиковал главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия. Он назвал отъезд Смолова ошибкой, но при этом оценил то, что игрок звонил и предупреждал обо всех своих передвижениях.