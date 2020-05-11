Смолов вышел на тренировку в составе «Сельты»

Вернувшийся в «Сельту» после скандала с внезапным отъездом российский нападающий Федор Смолов появился на тренировках испанской команды. Футболисты клуба снова вышли на поле после перерыва из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют фотографии с места на официальной странице «Сельты» в Instagram.

На сайте клуба говорится, что игроки заняли три поля, где занимались физическими упражнениями, а после тренировались с мячом. Футболисты, тренеры и другие сотрудники спортивного городка соблюдали все необходимые требования местных органов здравоохранения.

Федор Смолов без предупреждения уехал из «Сельты» после объявленного перерыва в чемпионате Испании из-за коронавируса. Свое поведение футболист объяснил тем, что в ситуации с закрытыми границами ему было необходимо находиться рядом с семьей. При этом он подчеркнул, что предупредил клуб о своем отъезде и пообещал вернуться в Испанию после того, как ситуация улучшится.

В испанских СМИ прогнозировали, что к Смолову могут применить санкции за нарушение самоизоляции.

Действия российского футболиста раскритиковал главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия. Он назвал отъезд Смолова ошибкой, но при этом оценил то, что игрок звонил и предупреждал обо всех своих передвижениях.