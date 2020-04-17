Тренер испанской «Сельты» раскритиковал уехавшего в Россию Смолова

По словам Гарсии, футболист при этом оставался на связи с руководством, в отличии от, к примеру, игрока «Сельты» из Дании Пионе Систо. Он также покинул Испанию, чтобы улететь на родину, но не озаботился созвониться с тренером.

«Для меня совершенно ясно, что оба игрока поступили безграмотно. Приняв решение уехать, они допустили ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было очень ясным. Об этом не раз говорилось не только в клубе, но и на уровне правительства», — заявил Оскар Гарсия.

При этом тренер клуба отметил, что «ситуации были различны»: «Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всем, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь. Мы должны подавать пример профессионализма, и я считаю, что они зря решили уехать», — заключил Гарсия.

Ранее Смолов объяснил свой поступок. По его словам, он хотел быть ближе с семье.