Смолов объяснил неожиданный отъезд из Испании

Футболист Федор Смолов играет за испанский клуб «Сельта». Однако из-за пандемии спортсмен решил временно вернуться в Россию. По его словам, он проинформировал об этом руководство ФК.

«В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье», — написал Смолов в Instagram.

Он выразил благодарность «Сельте» за то, что его отпустили. Как только ситуация улучшится, футболист обещал вернуться в Испанию. Спортсмен отметил, что сейчас находится на карантине. При это он постоянно на связи с тренерами и выполняет необходимую спортивную программу.

Ранее СМИ писали, что «Сельта» применит к россиянину санкции из-за самовольного отъезда из Испании и нарушения режима самоизоляции.

Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» прошлой зимой на правах аренды. В составе испанского клуба Смолов участвовал в шести матчах. Один раз он забил гол в ворота мадридского «Реала». На период пандемии коронавируса чемпионат Испании приостановлен.