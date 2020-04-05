СМИ: футболист Смолов сбежал из-под карантина в Россию

Футболист испанской «Сельты» Федор Смолов нарушил карантинный режим и приехал в Россию. Теперь спортсмену грозит наказание.

Российского игрока может ждать наказание из-за нарушения режима самоизоляции, пишет газета Marca. Смолов уже не один раз просил руководство футбольного клуба отпустить его в Россию по личным делам, но сделать этого не разрешали. В итоге спортсмен сам уехал домой. По возвращении клуб может применить санкции.

Смолов стал не единственным футболистом, который нарушил карантин. Датский игрок Пионе Систо уехал в родную страну на авто, за что ему грозит штраф.

Российский спортсмен перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды. За испанский клуб он выходил на поле уже шесть раз в чемпионате Испании. Смолов забил один гол в матче с мадридским «Реалом», который закончился ничьей. Ранее Федор Смолов рассказал, что на карантине все свое свободное время проводит за игрой в Counter-Strike.

Сейчас в мире насчитывается более 1,2 миллиона зараженных коронавирусом. Многие страны закрыли границы и объявили карантинные режим. В Испании действует режим повышенной готовности. Число инфицированных там превышает 130 тысяч человек.