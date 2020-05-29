СМИ узнали о возможном противнике Макгрегора
Собеседник портала отметил, что пока не разговаривал с Макгрегором о его будущих поединках и не исключил, что ирландец может выйти на победителя встречи между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
9 мая Гэтжи победил своего соотечественника Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в бою на турнире UFC 249. Теперь он первый претендент на бой за титул с Хабибом.
После встречи с Гэтжи Фергюсон попал в больницу. Он получил много ушибов и рассечений.
Ранее Макгрегор составил свой личный рейтинг бойцов MMA, в котором себе отвел второе место. Хабиб заявил, что Конор — величайший боец в истории Twitter. Самого Нурмагомедова в этом рейтинге нет.
На первое место Макгрегор поставил бразильца Андерсона Силву. Следующие после себя места он отдал канадцу Жоржу Сен-Пьеру и американцу Джону Джонсу.