СМИ узнали о возможном противнике Макгрегора

Собеседник портала отметил, что пока не разговаривал с Макгрегором о его будущих поединках и не исключил, что ирландец может выйти на победителя встречи между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

9 мая Гэтжи победил своего соотечественника Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в бою на турнире UFC 249. Теперь он первый претендент на бой за титул с Хабибом.

После встречи с Гэтжи Фергюсон попал в больницу. Он получил много ушибов и рассечений.

Ранее Макгрегор составил свой личный рейтинг бойцов MMA, в котором себе отвел второе место. Хабиб заявил, что Конор — величайший боец в истории Twitter. Самого Нурмагомедова в этом рейтинге нет.

На первое место Макгрегор поставил бразильца Андерсона Силву. Следующие после себя места он отдал канадцу Жоржу Сен-Пьеру и американцу Джону Джонсу.