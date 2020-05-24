«Ты величайший боец в истории Тwittеr». Нурмагомедов посмеялся над рейтингом Макгрегора
«Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории Twitter», — написал россиянин на своей странице в соцсети.
Поддержали Нурмагомедова тысячи поклонников, некоторые даже приложили «доказательства» — фото боя двух спортсменов, на которых Макгрегору не позавидуешь.
Спортсмен из Ирландии накануне составил свой рейтинг «величайших бойцов ММА всех времен». Андерсон Силва возглавил список, третье и четвертое место поделили канадец Жорж Сен-Пьер и американец Джон Джонс. Макгрегор поставил себя на второе место, но уточнил, что у него все впереди.
В его личном списке не оказалось Хабиба Нурмагомедова, хотя он за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, а сам Макгрегор после боя с россиянином еще долго не мог прийти в себя и вернулся к спортивной карьере больше чем через год.