Тони Фергюсон попал в больницу после боя с Джастином Гэтжи

По словам Уайта, в октагоне Фергюсон отвлекался и «выглядел медленным».

Бой остановили в пятом раунде, 36-летнему спортсмену засчитали техническое поражение. Фергюсон проиграл впервые с 2012 года. После поединка в Джексонвилле, штат Флорида, его доставили в городскую больницу.

Спортсмен отправился залечивать многочисленные рассечения и ушибы. Его лицо после поединка было в кровоподтеках.

Помимо Эль Кукуя к медикам обратился еще один участник турнира UFC — Нико Прайс, проигравший техническим нокаутом в бое с Висенте Луке.

Проиграв Гэтжи, Фергюсон потерял шанс сразиться за титул чемпиона UFC в легком весе с действующим обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым.