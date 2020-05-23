Макгрегор назвал лучшего бойца в истории ММА. И это не он сам

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор не скучает на самоизоляции. Он продолжает тренировки и следит за коллегами в соцсетях. В недавней публикации в Twitter он выбрал лучших, по его мнению, бойцов ММА. Себе он отдал только вторую строчку собственного рейтинга.

«Судя по всем финишам и двум сезонам, учитывая чемпионский пояс, Андерсон Силва — на первом месте», — написал спортсмен. На вторую строчку он поставил себя.

«Поскольку я еще выступаю, стать первым к концу карьеры мне будет просто», — подчеркнул Макгрегор.

Третьим в рейтинге бойца стал представитель Канады Джорджа Сен-Пьер, а на четвертое место он расположил американца Джона Джонса.

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор выступает под эгидой UFC в легкой весовой категории. Он — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Сейчас официально спортсмен занимает девятую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.