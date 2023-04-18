Спорт 18 апреля 2023, 22:14 Сборная России не сыграет на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии — РФС РФС: сборная России отказалась от участия в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии РИА «Новости»

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Сборная России не сыграет на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), заявил генсек РФС Максим Митрофанов. Он объяснил отказ большой нагрузкой на спортсменов, сообщил телеканал «Матч ТВ».

«Отказались от турнира CAFA. Вчера отправили им письмо. Главная причина — большая нагрузка на игроков», — уточнил представитель Российского футбольного союза.

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Ранее об участии сборной России в турнире сообщал пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев. В первом в истории чемпионате примут участие шесть сборных — Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана. Игры состоятся с 9 по 21 июня.

Российскую команду отстранили от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. В конце марта на стадионе в Санкт-Петербурге Россия провела товарищеский матч с Ираком. Матч завершился победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:0, а один из мячей забил 18-летний нападающий Сергей Пиняев. Он стал самым молодым автором гола в истории сборной России.