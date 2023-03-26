Спорт 26 марта 2023, 20:20 Сборная России обыграла команду Ирака в товарищеском матче на домашней арене Сборная России на домашней арене в Санкт-Петербурге обыграла команду Ирака со счетом 2:0 freepik

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В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоялся товарищеский матч национальных команд России и Ирака, встреча закончилась победой российской сборной со счетом 2:0.

На стадионе присутствовало почти 24 тысячи зрителей. В команде России отличились Антон Миранчук и Сергей Пиняев. Полузащитник Миранчук сыграл на добивании и забил гол на 50-й минуте, через восемь минут Пиняев увеличил разрыв. В конце матча россиянин Далер Кузяев получил красную карточку за толчок соперника. Однако это не повлияло на ход игры, сборная России одержала уверенную победу.

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Это был второй матч в мартовских сборах для подопечных Валерия Карпина, 23 марта россияне сыграли с Ираном со счетом 1:1. Матч с Ираком на территории России стал первой домашней игрой с ноября 2021 года. После этого Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили россиян от соревнований.

Футболист Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России, ему исполнилось 18 лет четыре месяца и 24 дня. В рядовых соревнованиях он выступает за московский футбольный клуб «Локомотив».